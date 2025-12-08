Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может начать принудительно возвращать в армию украинцев, сбежавших в Европу. Такую оценку дал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, западные страны уже проводят политику проверок документов, чтобы возвращать на Украину мужчин призывного возраста, что создаёт для Киева «большой мобилизационный резерв».

В разговоре с NEWS.ru эксперт также не исключил, что ВСУ могут пойти на снижение призывного возраста для восполнения потерь. Он отметил, что Украина обладает значительным населенческим резервом, включая формирующиеся женские подразделения.

Попов подчеркнул, что у ВСУ есть и специальный оперативный резерв: три-четыре полностью укомплектованные бригады на Днепропетровском и Запорожском направлениях, а также около трёх бригад в тыловых областях, таких как Львовская и Винницкая, которые можно перебросить в любой момент. Всего Незалежная может мобилизовать около полумиллиона бойцов в ВСУ.

Ранее Сырский заявил, что ключ к успеху на фронте — не техника, а люди. Он подчеркнул необходимость расширенной мобилизации, вербовки и новых контрактов для качественной подготовки личного состава. Сырский указал, что в подготовке персонала нельзя стоять на месте, а нужно постоянно развиваться. По его словам, регулярная мобилизация и привлечение новых контрактников необходимы для повышения уровня подготовки военнослужащих, от которого зависит успех Вооружённых сил Украины.