Из-за аномально тёплого декабря в «Аптекарском огороде» МГУ зацвели подснежники

Аномально тёплый декабрь в Москве заставил проснуться весенние цветы. В «Аптекарском огороде» МГУ уже пробиваются подснежники — буквально в начале зимы. Не удержались и морозники — сразу два вида, вонючий с зелёными цветками и чёрный, уже показались из земли. Проклюнулись и другие первоцветы, решившие опередить сезон.

«Эх, им бы ещё недельку тепла — и зацвели бы. Но, кажется, зима всё-таки наступит. Уже через пару дней», — прокомментировали новость в Аптекарском огороде.

Напомним, что в Москве и Подсковье во вторник и среду, 9 и 10 декабря, ожидается понижение температуры и снегопады, сопровождаемые умеренным ветром. Это может создать опасные условия на дорогах из-за гололёда.