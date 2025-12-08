Соседка раскрыла детали убийства матери с ребёнком в Подмосковье

Конфликт между убитой в подмосковных Котельниках женщиной с сыном и соседом, напавшим на них с молотком, длился два года. Об этом рассказала жительница дома Ирина.

По её словам, соседи обычно решали все вопросы, связанные с шумом, вежливо в общем чате. Сама она не была знакома ни с погибшими, ни с подозреваемым, но видела переписку.

«Она его как-то неадекватным назвала, писала, что уже два года их конфликт длится. Но я никогда бы не подумала, что всё может перерасти в трагедию из-за шума», — сказала она в разговоре с «Газетой.ru».

Ирина добавила, что в доме очень плохая шумоизоляция, из-за чего теперь всем жильцам не по себе. После трагедии многие задумались о том, не начнут ли они получать угрозы от соседей за любой бытовой шум.

Напомним, о трагедии стало известно сегодня: в Котельниках мужчина убил соседку и её шестилетнего сына из-за затяжного бытового конфликта, связанного с детским шумом. 32-летний сосед долгое время жаловался на то, что ребёнок бегал по квартире, и в итоге взял в руки нож. Погибших нашли со множественными ранами. Мальчику через неделю должно было исполниться семь лет. Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение.