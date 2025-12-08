В ответ на угрозы президента Чехии Петра Павла сбивать российские самолёты Россия может нанести удар по центрам принятия решений в Праге. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Если Пётр Павел лично отдаст такой приказ, то, думаю, должен быть готов к ответному российскому удару по центрам принятия решений в Праге», — сказал Журавлёв в разговоре с «Газетой.ru».

Депутат назвал европейских политиков, делающих подобные заявления, «болтунами», которые не отвечают за свои слова. Он также заявил, что российская авиация летает только там, где это разрешено международными нормами.

Журавлёв добавил, что многие из дронов, которым приписывают российское происхождение, на самом деле запускаются гражданами ЕС ради хайпа, а западные власти сознательно раздувают антироссийскую истерию вокруг таких инцидентов.

Напомним, Пётр Павел заявил, что у НАТО будто бы есть веские основания для жёсткого ответа на нарушения воздушного пространства со стороны России и что альянсу, возможно, вскоре придётся перейти к более решительным мерам, включая сбивание российских самолётов или беспилотников. По его словам, Россия не допускает нарушений своего воздушного пространства, и НАТО должно вести себя так же. Павел также назвал инциденты с дронами проверкой системы ПВО и решимости альянса и призвал Европу готовиться к возможности вести войну самостоятельно, без масштабной поддержки США.