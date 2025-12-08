Исламский радикал из Петербурга, примкнувший к ВСУ, стал фигурантом дела о терроризме

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении Максима Байдака*, также известного под именем «Салман север», обвиняемого в участии в деятельности террористической организации и незаконного вооружённого формирования. Как стало известно Life.ru, он является одиозным исламским радикалом, примкнувшим к украинским националистическим группировкам.

По имеющимся данным, Байдак*, находясь в международном розыске с 2013 года по делу об оправдании терроризма, первоначально выехал в Турцию, где публично поддерживал радикальных исламистов. В 2015 году он перебрался на Украину, где присоединился к исламистскому крылу националистических формирований, позже вошедших в состав Вооружённых сил Украины.

В настоящее время отношении Байдака* возбудили уголовное дело по двум статьям. В частности «Участие в деятельности террористической организации», а также «Участие в деятельности незаконного вооружённого формирования». Силовые структуры подчёркивают, что принцип неотвратимости наказания будет применён ко всем лицам, причастным к данной деятельности, независимо от их места нахождения.

Ранее сообщалось, что 2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омской области к 8,5 года колонии общего режима по обвинению в государственной измене и публичном оправдании терроризма. Согласно материалам дела, в августе 2022 года молодой человек, находясь за границей, опубликовал комментарий, в котором осуждал политику президента России и проведение специальной военной операции