Как петербургский скинхед Максим Байдак готовит на Украине шахидов-смертников Оглавление Богоискатель из Купчино P/S Скандально известный радикал Байдак (Салман Север) теперь предлагает на Украине услуги по "дегуманизации жителей России". По данным силовиков, он курирует террористов. Кто он такой? 25689 25689 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Pool DUCLOS/MERILLON / Gamma-Rapho, © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Сэл Манн

— Здесь может быть поставлен вопрос о том, воспринимаем ли мы oбитaтeлeй Poccии как существ человеческих или чeлoвeкoпoдoбныx. Не исключено, что будут введены разряды этоса, которые не позволят человечecтвy смотреть на oбитaтeлeй Poccии как на сущностно соответствyющиx задаче cтaнoвлeния/пpизнaния людьми, — это не труды Геббельса, а посты современного идеолога украинского нацизма 36-летнего Максима Байдака.

Максим Байдак. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Сэл Манн

На Украине он продвигает идеи использования против России террористов-смертников. Возможно, с подачи СБУ он ищет и вербует шахидов, готовых исполнить приказы украинских спецслужб.

— Poccия атакует Украину шaxидaми, а Украина не отстаёт. Cмepтники — особый градус метафизического накала. Это чистое самурайство. Абсолют воинского духа, — поясняет Салман Север.

Богоискатель из Купчино

Максим Байдак (он же Максим Барзах, Свинцовый Молот, Салман Север) родился в Санкт-Петербурге в 1986 году. Получил юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете. Какое-то время работал преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. Жил с мамой в старом доме в Купчино.

До принятия ислама Байдак активно искал "божественное". По некоторым данным, входил в верхушку "Общества Кришны" Санкт-Петербурга. Затем ушёл в скинхеды и вошёл в так называемый "координационный совет вождей" скинхед-бригад Северной столицы.

Фото © Telegram / Normannfront

Поскольку скинхеды из-за специфической внешности Байдака подозревали его в еврейском происхождении, он вдруг сменил ориентацию, принял ислам и создал блог — "Белая раса — чёрная почва", разрабатывая идеи исламофашизма. Вместе с соратниками Байдак собрал Национальную организацию русских мусульман (НОРМ), куда вербовал русских экстремистов.

По учению Байдака, норманны-викинги якобы активно принимали ислам, а Один — это якобы одно из имён Аллаха, обозначающее "Единый". Впрочем, исламофашизм был придуман ещё до Байдака — первоначально идею объединения правых европейцев и исламистов выдвинул британский радикал Дэвид Мьятт, который и развернул основные положения доктрины.

Дэвид Мьятт. Фото © YouTube / Nameless Therein

Первоначально Байдак координировал свою деятельность с официальными мусульманскими организациями, представители которых затем характеризовали Байдака как обыкновенного сатаниста. НОРМ также участвовала в протестах 2011–2012 годов в Москве и Петербурге, пытаясь попасть в политику, но не преуспела.

При этом из Байдака получился талантливый вербовщик. Например, именно с его подачи в Сирии оказался Егор Рябинин (Егор ар-Руси). Его Байдак, как и многих других, завербовал в молельной комнате на рынке "Апраксин двор". В 2013 году Рябинина и нескольких россиян-джихадистов ликвидировали сирийские военные в районе Хомса.



Байдак крайний слева. Фото © ukraina.ru

Байдак активно публиковал статьи, две из которых — "Ислам и приморские партизаны" и "Несгибаемые тюремные джамааты" — привлекли внимание силовиков, которые взяли его под стражу за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. 27-летнему Байдаку удалось обмануть следователя, которого он убеждал, что писал всё это из-за юношеского максимализма. Он отрёкся от ислама при первом же допросе и попросил отпустить его под домашний арест якобы ухаживать за больной матерью.

После того как в 2013 году Байдака отпустили до суда, он тут же перебрался в Турцию и был объявлен в розыск. В Турции он создал и возглавил "Общество российских мухаджиров" (переселенцев), пытающееся объединить всех бежавших из России мусульман. Байдак выдаёт себя за мюрида (послушника) тариката (ордена) Шазилия-Даркавия-Хабибия, к которому принадлежат многие европейские новообращённые. В Алжире и Марокко орден был активен политически, участвуя в борьбе против колониализма европейских государств.

В 2016-м Байдак перебрался на Украину, возможно, из-за произошедшего в июне 2016 года теракта в аэропорту Стамбула. СМИ подозревали, что радикал был завербован СБУ и получил гражданство благодаря своей родне из Запорожья. Также он мог сотрудничать с американским политологом Полом Гоблом (бывший аналитик Бюро Государственного департамента США по разведке и исследованиям ЦРУ).

В январе 2018 года радикал дал интервью для информационного агентства "Мариуполь", где выразил сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, так как, по мнению Байдака, Россию нужно обязательно уничтожить:

— Российская Федерация в силу своих имперских комплексов не способна отпустить к свободной жизни. Россию надо валить, как завещали классики украинского национализма. Это моё слово — слово человека, который двадцать девять лет прожил с этим двуглавым мутантом на паспорте.



В конце марта того же года 32-летний Байдак был задержан в ереванском аэропорту Звартноц при попытке пересечения границы Армении по поддельным документам на имя некоего Богдана Калюсского. За незаконное пересечение границы Армении он был заключён в ереванский СИЗО.





Интересно, что Байдак прилетел в Армению накануне начала протестных акций в стране. Суд отправил его в СИЗО 31 марта — в тот самый день, когда оппозиционер Никол Пашинян со сторонниками пошли пешим маршем от Гюмри до Еревана, протестуя против Сержа Саргсяна и правящей Республиканской партии. После вмешательства правозащитников, в том числе Артура Сакунца — руководителя Ванадзорского отделения Хельсинской гражданской ассамблеи, — Байдака отпустили, и он вернулся на Украину.

В нацистской Украине у радикала образовался круг фанатов, в числе которых есть и жена боевика "Азова" (запрещён на территории РФ) Юлия Федосюк, являющаяся администратором одного из украинских телеграм-каналов, где пропагандирует русофобию, подкрепляя свои нацистские измышления цитатами Байдака.

Сам Байдак, по некоторым данным, постоянно осел в Запорожье, его можно услышать по телефону +380502964992, на который зарегистрирован его телеграм — @Normannfront.

P/S

Именно против таких персонажей, как Салман Север, проводится специальная военная операция на Украине. Российские силовики обязательно доберутся до Байдака и призовут его к ответу.

Авторы Станислав Сенькин