8 декабря, 15:41

Британский самолёт-разведчик заметили над Чёрным морем

Обложка © Wikipedia / United States Air Force

Британский самолёт-разведчик в настоящее время находится в воздушном пространстве над Чёрным морем. В связи с его присутствием, самолёт авиакомпании «Победа» был вынужден увеличить высоту полёта на 300 метров, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, британский разведывательный самолёт Boeing RC-135W Rivet Joint ведёт наблюдение в интересах ВСУ в международных водах, где воздушное движение контролируют российские диспетчеры. При этом пилоты RC-135W не получили разрешения на вход в этот воздушный сектор, что считается нарушением. Из-за этого инцидента пассажирский рейс «Победы» из Стамбула во Внуково был вынужден подняться на 300 метров выше обычной высоты.

Ранее в Чёрном море был атакован российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Примерно в 120 километрах от турецкого побережья на танкер совершили нападение. По имеющейся информации, инцидент мог быть спровоцирован с целью дестабилизации обстановки и срыва дипломатических консультаций.

