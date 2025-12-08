Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 декабря, 16:36

Экс-премьер Польши Качиньский заявил о тяжёлой болезни Евросоюза

Обложка © ТАСС / ЕРА

Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сравнил состояние Европейского союза с болезнью, заявив, что он нуждается в «лечении» для выздоровления. Соответсвующее заявление он сделал в разговоре с журналистами.

«ЕС, такой, как сейчас, тяжело болен. Эту тяжёлую болезнь надо вылечить. Мы за то, чтобы быть в Евросоюзе, мы за Евросоюз, но только Евросоюз надо очень радикально перестроить, вернуться к его истокам», — сказал Качиньский.

По его словам, объединение должно стать панацеей от проблем, которых на момент его формирования просто не существовало.
Ранее американский предприниматель Илон Маск выступил с радикальным заявлением о необходимости упразднения ЕС. Он также задался вопросом, от чего именно США защищают Европу, а в другом сообщении добавил, что бюрократия ЕС «медленно до смерти душит Европу».

