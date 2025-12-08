Экс-премьер Польши Качиньский заявил о тяжёлой болезни Евросоюза
Обложка © ТАСС / ЕРА
Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сравнил состояние Европейского союза с болезнью, заявив, что он нуждается в «лечении» для выздоровления. Соответсвующее заявление он сделал в разговоре с журналистами.
«ЕС, такой, как сейчас, тяжело болен. Эту тяжёлую болезнь надо вылечить. Мы за то, чтобы быть в Евросоюзе, мы за Евросоюз, но только Евросоюз надо очень радикально перестроить, вернуться к его истокам», — сказал Качиньский.
По его словам, объединение должно стать панацеей от проблем, которых на момент его формирования просто не существовало.
Ранее американский предприниматель Илон Маск выступил с радикальным заявлением о необходимости упразднения ЕС. Он также задался вопросом, от чего именно США защищают Европу, а в другом сообщении добавил, что бюрократия ЕС «медленно до смерти душит Европу».
