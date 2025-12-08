Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 16:57

Кремль оценил отказ США от мегафонной дипломатии по Украине

Обложка © LIfe.ru

Обложка © LIfe.ru

Кремль приветствует решение США прекратить мегафонную дипломатию по переговорному процессу по Украине, Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков,

«Это можно и нужно оценивать позитивно, потому что, ещё раз повторяю, мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры должны вестись в тишине», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Также Песков заявил, что Вашингтон пока не информировал Москву об итогах своих недавних переговоров с Украиной. По его словам, контакты осуществляются, но обсуждения после встречи не продолжались, и «конкретных заявлений из Киева» Россия пока не слышала.

Зеленский на встрече с западными лидерами анонсировал «важные решения»
Зеленский на встрече с западными лидерами анонсировал «важные решения»

Напомним, территориальные вопросы и будущие гарантии безопасности для Украины стали центральными темами телефонного разговора Владимира Зеленского со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По данным источников, американские представители оказывают давление на обе стороны, добиваясь взаимных уступок для заключения соглашения. Переговоры длились три дня и завершились в субботу в штате Флорида.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar