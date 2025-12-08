Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 17:09

Жалоб от россиян в РТС после мощного землетрясения в Японии не поступало

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что на данный момент не зафиксировано никаких жалоб или обращений от российских туристов, связанных с землетрясением в Японии. По информации РСТ, российским гражданам, находящимся в Японии, угрозы нет.

«В РСТ не фиксируют жалоб или обращений от российских туристов, находящихся сейчас в Японии. По информации туроператоров союза, туристам ничего не угрожает. Однако, некоторые почувствовали подземные толчки», — приводит РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы РСТ Артура Абдюханова.

РСТ со ссылкой на туроператора ITM group сообщил, что сегодняшние подземные толчки были ощутимы для туристов, находящихся в Кавагучико на острове Хонсю. По словам самих путешественников, они почувствовали лёгкое землетрясение и узнали о произошедшем из новостей. ITM group подчеркнул, что их туристы не находятся в префектурах Аомори, Иватэ и Хоккайдо, так как эти регионы не входят в стандартные маршруты и не были включены в зимние туры. Таким образом, информации о разрушениях или пострадавших среди клиентов туроператора нет.

Трёхметровое цунами мчится к берегам Японии после мощного землетрясения
Трёхметровое цунами мчится к берегам Японии после мощного землетрясения

Ранее сообщалось, что у восточных берегов Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Власти предупредили, что ожидают цунами. Магнитуда землетрясения составила 7,2. Оно произошло на глубине порядка 33 километров, в 70 километрах от берега.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar