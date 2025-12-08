Трёхметровое цунами мчится к берегам Японии после мощного землетрясения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zacarias da Mata
На восток и северо-восток Японии надвигается цунами высотой около трёх метров после сильного землетрясения. Власти призывают жителей срочно уходить от побережья. Об этом сообщило метеорологическое управление страны.
«Жителям необходимо немедленно эвакуироваться и подняться на возвышенности», — говорится в сообщении.
Сейсмологи страны заявили, что после первоначальной оценки магнитуды в 7,2 данные были уточнены — землетрясение оказалось мощнее, достигнув 7,6 балла. Под угрозой оказались прибрежные районы префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо, куда в ближайшее время может накрыть волна высотой до трёх метров. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет, однако экстренные службы переведены в режим готовности, а жителей просят как можно быстрее покинуть опасные зоны.
Напомним, что толчки на севере Японии фиксировались уже сегодня утром, 8 декабря: тогда сообщалось о землетрясении магнитудой 7,2 с эпицентром в районе префектуры Аомори и объявленной угрозой цунами для восточного и северо-восточного побережья. Параллельно жители Северо-Курильска рассказывали, что ранее в течение дня ощутили сильный толчок, после которого последовали два афтершока. По их словам, в домах скрипели стены и дребезжали полки, а в местной центральной районной больнице из-за подземных ударов прорвало отопительную трубу.
