Трёхметровое цунами мчится к берегам Японии после мощного землетрясения

На восток и северо-восток Японии надвигается цунами высотой около трёх метров после сильного землетрясения. Власти призывают жителей срочно уходить от побережья. Об этом сообщило метеорологическое управление страны.

Сейсмологи страны заявили, что после первоначальной оценки магнитуды в 7,2 данные были уточнены — землетрясение оказалось мощнее, достигнув 7,6 балла. Под угрозой оказались прибрежные районы префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо, куда в ближайшее время может накрыть волна высотой до трёх метров. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет, однако экстренные службы переведены в режим готовности, а жителей просят как можно быстрее покинуть опасные зоны.