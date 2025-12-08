Жители Казани пожаловались на новую схему обмана застройщиков с отоплением

В России владельцы квартир в новостройках столкнулись с новой схемой, из-за которой им приходят счета за отопление на десятки тысяч рублей. Как пишет телеграм-канал Baza, жители получают квитанции на 10–20 тысяч, хотя в квартирах никто не живёт. Причина — терморегуляторы, которые застройщик заранее выставил на максимум.

Одна из пострадавших, Елена из ЖК «Счастье в Казани» от компании «Эталон», рассказала: батареи в её пустой квартире работали на 30 градусов, что и привело к счёту на 11,4 тысячи рублей. Устройства оказались без батареек, и отрегулировать температуру она смогла только после их установки. По словам Елены, жильцы готовят коллективную жалобу. Проблема особенно резонансна, учитывая стоимость жилья — квартиры в комплексе начинаются от 10 млн рублей.

Ранее Life.ru писал, что россияне имеют право потребовать перерасчёт за плохое отопление, когда в квартирах или подъездах температура воздуха опускается ниже установленной нормы. Парламентарий уточнил, что обязательным условием для получения перерасчёта является официальная фиксация отклонения температурного режима от установленных нормативов.