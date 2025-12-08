В Японии в результате землетрясения пострадали минимум семь человек

В результате землетрясения в Японии пострадали семь человек. Об этом на экстренном брифинге, проведенном в своей резиденции, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити.





«К этому часу есть информация о семи пострадавших, мы продолжаем уточнять информацию по ущербу», — сказала Такаити.

Ранее сообщалось, что у восточных берегов Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Власти предупредили, что ожидают цунами. Магнитуда землетрясения составила 7,2. Оно произошло на глубине порядка 33 километров, в 70 километрах от берега.