Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 17:48

В Японии в результате землетрясения пострадали минимум семь человек

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

В результате землетрясения в Японии пострадали семь человек. Об этом на экстренном брифинге, проведенном в своей резиденции, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

«К этому часу есть информация о семи пострадавших, мы продолжаем уточнять информацию по ущербу», — сказала Такаити.

Жалоб от россиян в РТС после мощного землетрясения в Японии не поступало
Жалоб от россиян в РТС после мощного землетрясения в Японии не поступало

Ранее сообщалось, что у восточных берегов Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Власти предупредили, что ожидают цунами. Магнитуда землетрясения составила 7,2. Оно произошло на глубине порядка 33 километров, в 70 километрах от берега.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar