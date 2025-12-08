На Украине предрекли волну массовых протестов в крупнейших городах страны
Обложка © ТАСС / Zuma
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил о возможности массовых протестов в крупных городах страны. Ответственность за их подготовку он возложил на Россию.
«Вражеские спецслужбы могут готовить ряд протестных акций в крупных городах юга и Востока — Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, а также в Киеве», — написал Лубинец в соцсетях.
Согласно его заявлению, предполагается, что такие протесты будут использованы для подрыва политической стабильности и оказания давления на руководство страны, особенно в период мирных переговоров.
Ранее сообщалось, что в Киевской области жители протестуют против отсутствия электричества. Министерство энергетики Украины до этого предупредило, что отключения света во всех регионах страны будут продолжаться круглосуточно.
