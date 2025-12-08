Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 17:57

На Украине предрекли волну массовых протестов в крупнейших городах страны

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил о возможности массовых протестов в крупных городах страны. Ответственность за их подготовку он возложил на Россию.

«Вражеские спецслужбы могут готовить ряд протестных акций в крупных городах юга и Востока — Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, а также в Киеве», — написал Лубинец в соцсетях.

Согласно его заявлению, предполагается, что такие протесты будут использованы для подрыва политической стабильности и оказания давления на руководство страны, особенно в период мирных переговоров.

В Ивано-Франковске родственники украинских военных вышли на акцию протеста
В Ивано-Франковске родственники украинских военных вышли на акцию протеста

Ранее сообщалось, что в Киевской области жители протестуют против отсутствия электричества. Министерство энергетики Украины до этого предупредило, что отключения света во всех регионах страны будут продолжаться круглосуточно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar