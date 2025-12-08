Суд арестовал жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве соседки и её ребёнка

Люберецкий городской суд отправил под арест на два месяца 32-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и её шестилетнего сына в городском округе Котельники. Информацию об этом передали в ГСУ СК России по Московской области.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину, пояснив, что совершил преступление на фоне затяжного бытового конфликта с погибшей. При обыске в его квартире было обнаружено и изъято предполагаемое орудие убийства — молоток, который направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Под арестом обвиняемый пробудет до 6 февраля 2025 года.

Трагедия в подмосковных Котельниках, где 32-летний мужчина убил соседку и её шестилетнего сына, была вызвана затяжным бытовым конфликтом, длившимся около двух лет. Причиной разногласий стал детский шум — подозреваемый неоднократно жаловался на то, что ребёнок бегает по квартире. По данным следствия, мужчина нанёс жертвам множественные удары молотком, который позже был изъят при обыске. Погибшему мальчику через неделю должно было исполниться семь лет. Жительница дома отметила, что конфликт обычно обсуждался в общем чате соседей, но никто не ожидал такого исхода. По её словам, в доме плохая шумоизоляция, и после произошедшего многие жильцы опасаются возможной эскалации бытовых споров.