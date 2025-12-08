В Воронеже 29-летнего учителя заподозрили в совращении школьницы

Следственное управление СК России по Воронежской области завело уголовное дело в отношении 29-летнего преподавателя одной из школ города. Мужчину подозревают в совершении действий, нарушающих половую неприкосновенность несовершеннолетней учащейся.

В ведомстве сообщили, что деяния педагога предварительно квалифицированы по двум статьям УК РФ: как вступление в половую связь с лицом младше 16 лет и как совершение развратных действий. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего, по делу назначен ряд судебных экспертиз.

Руководство регионального следственного управления установило особый контроль над расследованием, запрашивая ежедневные отчёты о ходе сбора доказательственной базы. В СК добавили, что правовая оценка будет дана не только действиям самого подозреваемого, но и работе администрации учебного заведения.

Также следователи выразили опасения, что от противоправных действий педагога могли пострадать и другие несовершеннолетние.

Ранее в городе Печора Республики Коми трое местных жителей были обвинены в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Преступления совершались как в одиночку, так и группой лиц по предварительному сговору в отношении потерпевших, не достигших 16 лет. Все обвиняемые были арестованы и помещены под стражу на время следствия, которое продолжает устанавливать все обстоятельства и искать возможных потерпевших.