Президент России Владимир Путин продлил действие указа, позволяющего зарубежным компаниям покупать российский газ за рубли, расширив список банков, помимо Газпромбанка, где возможна оплата. Документ доступен на портале нормативных правовых актов.

Срок действия специального порядка, ранее установленный до 31 декабря текущего года, продлён до 1 апреля 2026 года. Данное продление является не первым, так как предыдущий указ переносил окончание срока действия особого порядка с начала октября на конец текущего года.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза предварительно договорились о полном отказе от российского трубопроводного газа к осени 2027 года и от сжиженного природного газа (СПГ) — к концу 2026 года. Такой шаг вынудит Европу закупать энергоресурсы преимущественно у США, что приведёт к значительному росту цен.