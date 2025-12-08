Путин в Индии
8 декабря, 19:38

Защитник ЦСКА Круговой сообщил, что перенёс плановую операцию

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой сообщил о том, что перенёс плановое хирургическое вмешательство. Игрок вернулся в Москву и сразу отправился на операцию по коррекции небольшой проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Футболист отметил, что все прошло без осложнений. По его словам, он уже скоро будет дома, а к индивидуальным восстановительным тренировкам приступит уже на следующей неделе.

«Сегодня, сразу по прилёте в Москву, мне успешно провели плановую операцию — решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Всё прошло хорошо. Уже завтра буду дома, а через неделю приступлю к восстановлению и тренировкам по индивидуальной программе», — говорится в сообщении Кругового.

Напомним, что спортсмен принял участие в последнем матче своей команды против «Краснодара» в рамках РПЛ 7 декабря, где провёл на поле 85 минут, выйдя в стартовом составе армейцев.

