36-летний футболист умер прямо во время матча в Уфе из-за отрыва тромба

В Уфе во время футбольного матча произошла трагическая смерть игрока любительской команды. Информацию о происшествии со ссылкой на источники предоставил телеграм-канал Sport Baza.

36-летний футболист по имени Артур, выступавший за команду «Арлан», почувствовал резкое ухудшение самочувствия в ходе встречи Открытой любительской лиги и упал замертво на поле. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, что привело к мгновенной остановке сердца.

Медики, оперативно прибывшие на место, предприняли попытку реанимации, однако их усилия не увенчались успехом. Смерть спортсмена была констатирована непосредственно на футбольном поле. Трагедия произошла на глазах у других игроков, судей и зрителей, присутствовавших на матче.

Внезапная смерть спортсмена во время игры — не единичный случай. Life.ru собрал истории футболистов, умерших на поле или вскоре после матчей.

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