В сети появилось видео, запечатлевшее момент проникновения крысы в квартиру в подмосковных Химках. На опубликованной Telegram-каналом «Москва 125» записи грызун быстро карабкается по водосточной трубе, замирает у окна, а затем, встав на задние лапы, совершает решительный прыжок внутрь помещения.

В Химках сняли на видео попытки крысы забраться в окно квартиры. Видео © Telegram / Фото и видео с ЧП / ДТП / Очевидцы

По словам автора записи, крысе удалось проникнуть внутрь только с третьей попытки. В кадре слышны возгласы наблюдателей, которые с азартом и юмором подбадривали настойчивого грызуна.

«Попытка номер два, три! Опа! Молодец! Вот это да», — слышно в опубликованном видео.

Ранее колония грызунов выкопала подземный город в Мурино. Район Лесной ручей в Западном Мурине подвергся масштабному нашествию крыс, которые практически оккупировали территорию на пересечении Воронцовского и Петровского бульваров. Грызуны, чувствуя себя в полной безопасности, обустроили на берегу целый «подземный город» с десятками нор. Как отмечают очевидцы, животные проявляют высокую активность, особенно в те моменты, когда кто-то из горожан приходит покормить обитающих в ручье уток. Смелые грызуны не только стремительно выбегают из своих укрытий, но и свободно перемещаются по прилегающим улицам и даже совершают заплывы в воде.