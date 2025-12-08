Депутат Сидякин усомнился в законности приговора подросткам в Санкт-Петербурге

Глава ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин отреагировал на приговор по делу о нападении несовершеннолетних мигрантов на мужчину в Санкт-Петербурге. Политик обратился к генпрокурору Александру Гуцану с просьбой провести проверку, исход которой может привести к пересмотру вердикта.

По данным материалов дела, инцидент произошёл в марте прошлого года. Двое несовершеннолетних напали на 48-летнего мужчину, угрожали ему ножом и избили. После того как потерпевший упал, нападавшие скрылись с места происшествия.

Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, смерть наступила в результате инфаркта миокарда. По этой причине первоначальная квалификация деяния по статье 105 УК РФ (убийство) была изменена на статью о хулиганстве.

В тот же день, как установило следствие, один из обвиняемых, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на другого прохожего возле Московского вокзала. Также в ходе расследования выяснилось, что за два дня до этих событий тот же подросток избил своего сверстника на детской площадке, расположенной на Ленинском проспекте.

Суд признал обоих молодых людей виновными в хулиганстве. Одному из них было назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, второму — 3 года условного лишения свободы.

Александр Сидякин выразил мнение, что изложенные обстоятельства дела вызывают серьёзные вопросы, касающиеся полноты, объективности и законности предварительного расследования, а также итогового судебного решения.

Политик направил официальный запрос генеральному прокурору Российской Федерации Александру с просьбой провести тщательную проверку.

По словам Сидякина, приговор будет пересмотрен судом апелляционной инстанции с обязательным участием представителя прокуратуры Санкт-Петербурга. Будут предприняты все необходимые меры для обеспечения квалифицированного участия прокурора в апелляционном процессе. Это необходимо для того, чтобы в разумный срок было вынесено законное, обоснованное и справедливое решение. Параллельно будет проверена законность получения фигурантами дела гражданства и их соответствие требованиям миграционного законодательства.

