Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 21:17

Путин разрешил СП «Роснефти» и Shell распоряжаться своей долей в КТК

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited проводить сделки с акциями АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р». Распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Документ позволяет совершать операции, которые прямо или косвенно влияют на установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения акциями компании.

КТК соединяет месторождения Казахстана и России с морским терминалом в Новороссийске. Протяжённость маршрута составляет около 1,5 тыс. км, через него проходит более 80% казахстанской нефти, предназначенной для экспорта.

В Турции призвали не наносить удары по энергетической инфраструктуре
В Турции призвали не наносить удары по энергетической инфраструктуре

А ранее Минобороны Великобритании анонсировало новую программу под названием «Атлантический бастион», предназначенную для защиты подводных коммуникационных кабелей и трубопроводов от потенциальных угроз со стороны России. Цель программы — усиление мониторинга подводной среды и обеспечение надёжного покрытия широких океанских зон. Это позволит британским силам эффективнее обнаруживать и отслеживать подводные аппараты.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Роснефть
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar