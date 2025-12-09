Путин разрешил СП «Роснефти» и Shell распоряжаться своей долей в КТК

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited проводить сделки с акциями АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р». Распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Документ позволяет совершать операции, которые прямо или косвенно влияют на установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения акциями компании.

КТК соединяет месторождения Казахстана и России с морским терминалом в Новороссийске. Протяжённость маршрута составляет около 1,5 тыс. км, через него проходит более 80% казахстанской нефти, предназначенной для экспорта.

А ранее Минобороны Великобритании анонсировало новую программу под названием «Атлантический бастион», предназначенную для защиты подводных коммуникационных кабелей и трубопроводов от потенциальных угроз со стороны России. Цель программы — усиление мониторинга подводной среды и обеспечение надёжного покрытия широких океанских зон. Это позволит британским силам эффективнее обнаруживать и отслеживать подводные аппараты.