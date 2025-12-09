На Солнце зафиксировали пять вспышек класса M и X

На Солнце утром 8 декабря зафиксировали пять вспышек, одна из которых достигла максимального класса X. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Первая из них, M1.8, произошла в 09:54 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4299 (N24W08) и длилась 24 минуты. Вторая, M1.0, наблюдалась в 16:05 мск в группе 4294 (S15W44) с продолжительностью 39 минут. Ранее были зарегистрированы две вспышки класса М, а также одна X-класса.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований предупредили о сильных магнитных бурях уровня G2–G3, вызванными выбросом плазмы после солнечной вспышки. Событие произойдёт 9 и 10 декабря из-за фронтального удара по Земле, что увеличит его воздействие. Возмущения магнитного поля продлятся до 11 числа.