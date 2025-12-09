Дмитриев сообщил, что Трамп видит поджигателей войны и их саботаж насквозь

Американский лидер Дональд Трамп замечает попытки сорвать урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Шах и мат. Президент Трамп видит поджигателей войны и их саботаж насквозь», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Так он прокомментировал пост Трампа в Truth Social с подписью «Бессильные европейцы могут только злиться, когда Трамп отстраняет их от сделки по Украине» о реакции европейских стран на вмешательство президента США в переговоры по Украине.

А ранее Дмитриев заявил, что ЕС пора прислушаться к словам президента США Дональда Трампа, чтобы спасти Европу. При этом глава РФПИ отметил сопротивление европейских бюрократов возможному влиянию администрации Дональда Трампа и призвал Европу прислушаться к американскому лидеру как к способу выхода из кризиса.