Регион
8 декабря, 23:18

У побережья Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано у побережья Курильских островов Сахалинской области. Об этом сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

«Могли ощутить на Южных Курильских островах до 4 баллов», — говорится в распространённом сообщении.

Предварительной информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 23 человек. Напомним, у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Власти предупреждали о возможном цунами, очаг залегал на глубине около 33 километров и располагался в 70 километрах от берега.

