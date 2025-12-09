Life.ru узнал, что россияне загадают под бой курантов в новогоднюю ночь

Онлайн-школа иностранных языков Skyeng провела исследование, чтобы выяснить, что загадают россияне в новогоднюю ночь. В приоритете оказались финансовый рост и здоровье, рассказала Life.ru академический директор Skyeng Анастасия Екушевская. В онлайн-опросе приняли участие 1200+ россиян в возрасте от 18 лет из городов-миллионников РФ.

Главными в списке новогодних желаний оказались финансовый рост и здоровье, которые выбрали 24% и 23% респондентов соответственно. 17% россиян мечтают о новых достижениях в карьере и образовании: 13% хотят получить предложение о работе в международной компании, а 4% — подтянуть иностранный язык. 8% мечтают о путешествии. Желания, связанные с любовью, оказались в числе самых редких — их выбрали только 4%.

«Чтобы желание сбылось, важно не только загадать его, но и начать действовать. Если вы мечтаете о путешествиях, учебе за границей или международном оффере – знание языка становится первым шагом к этому. Как только начинаешь прокачивать английский, мечты перестают быть абстрактными и превращаются во вполне реальные цели», — отметила эксперт, комментируя результаты исследования.

Несмотря на популярность практичных желаний, многие россияне относятся к исполнению задуманного с известной долей скептицизма. Лишь каждый пятый (18%) уверен, что его желание сбудется, потому что он уже начал действовать. 24% готовы приложить все усилия, чтобы оно сбылось. При этом 34% считают, что всё зависит от удачи, а 24% сомневаются в осуществлении желания.

Ранее Life.ru писал, что 10% зумеров надеются получить в подарок на Новый год квартиру от родителей, что сильно отличается от реальных возможностей многих семей. Большинство родителей планируют более скромные подарки: 27% — небольшие сувениры, 26% — ювелирные изделия, 19% — сертификаты на культурные мероприятия, 14% — современную электронику. 20% родителей признались, что с удовольствием подарили бы детям недвижимость, но не имеют для этого достаточно средств.