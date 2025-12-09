Россия и Никарагуа заключат договор о выдаче преступников

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился заключить с Республикой Никарагуа соглашения об экстрадиции преступников и о передаче осуждённых к лишению свободы для отбывания наказания на родине. Распоряжения опубликованы на портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора между Российской Федерацией и Республикой Никарагуа о выдаче. Поручить Минюсту России по достижении договорённости с никарагуанской стороной подписать от имени Российской Федерации указанный договор, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.

Министерству юстиции РФ поручено подписать договоры после согласования всех деталей с правительством Никарагуа. Допускается внесение незначительных изменений в текст документов.

Ранее на острове Пхукет был задержан россиянин, объявленный в международный розыск по запросу ФБР. Мужчину подозревают в совершении киберпреступлений и называют «хакером мирового класса», участвовавшим в атаках на государственные учреждения в Европе и США. Операция по задержанию проводилась совместно с американскими спецслужбами. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Соединённые Штаты.