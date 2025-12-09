Путин в Индии
9 декабря, 00:11

Путин переименовал Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании Совета по защите национальных интересов РФ в Арктике. Новое название органа — Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике и развитию морских транспортных маршрутов.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. В нём отмечается, что изменения направлены на повышение эффективности национальной морской политики и развитие как российских, так и международных морских транспортных путей.

Путин обсудил развитие Арктики с губернатором Мурманской области Чибисом
А ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил создать отдельную государственную корпорацию для комплексного развития Арктики. По его мнению, такая структура сможет привлекать инвестиции под стратегические проекты, в том числе за счёт выпуска так называемых «длинных» арктических облигаций при наличии госгарантий. В качестве возможной основы для новой корпорации он назвал структуры ВЭБа или «Росатом».

