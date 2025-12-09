Путин в Индии
9 декабря, 00:43

У северного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Сейсмологическая активность продолжается у северных берегов Японии. По данным Главного метеорологического управления страны, в акватории у префектуры Аомори было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4.

Как уточнили специалисты, эпицентр подземных толчков находился на глубине в 10 километров у восточного побережья указанной префектуры. Интенсивность сейсмических колебаний достигла четырёх баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.

Это событие последовало за более мощным землетрясением, произошедшим ранее в том же регионе. Его магнитуда составила 7,6, а очаг залегал на глубине около 50 километров. Тогда сила толчков доходила до отметки «6+», что вынудило власти объявить угрозу цунами. По последним данным, в результате инцидента пострадали 23 человека.

