Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 23:22

Предварительная магнитуда землетрясения в Японии достигла 7,6

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Японское метеорологическое агентство скорректировало данные по магнитуде недавнего землетрясения до 7,6. В ближайшие дни возможны новые мощные подземные толчки.

На северо-восточном побережье страны объявлена угроза цунами высотой до трёх метров. Предупреждение распространяется на побережье Хоккайдо и северо-восточную часть острова Хонсю.

Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах
Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах

Напомним, ранее у восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2. Власти предупредили, что ожидают цунами. Изначально сообщалось о семи пострадавших, но позднее количество пострадавших достигло 23 человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar