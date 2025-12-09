Предварительная магнитуда землетрясения в Японии достигла 7,6

Японское метеорологическое агентство скорректировало данные по магнитуде недавнего землетрясения до 7,6. В ближайшие дни возможны новые мощные подземные толчки.

На северо-восточном побережье страны объявлена угроза цунами высотой до трёх метров. Предупреждение распространяется на побережье Хоккайдо и северо-восточную часть острова Хонсю.