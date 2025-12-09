Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах

Япония уведомила Международное агентство по атомной энергии, что после землетрясения и предупреждения о цунами её ядерные объекты не пострадали. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на странице МАГАТЭ в соцсети X.

Токио 8 декабря сообщил агентству, что на атомной электростанции «Фукусима» после землетрясения не обнаружено никаких отклонений.

«МАГАТЭ было проинформировано Японией, что после землетрясения и предупреждения о цунами в стране на её ядерных объектах не зафиксировано никаких отклонений», — сказано в заявлении.