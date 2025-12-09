За сутки на Камчатке зафиксировали семь афтершоков магнитудой до 7,0

За минувшие сутки у берегов Камчатки было зафиксировано семь афтершоков магнитудой до 7,0. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Один из толчков ощущался в населённых пунктах региона.

«За сутки зафиксированы семь афтершоков, магнитудой от 3,8 до 7,0. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Спасатели также настоятельно рекомендовали жителям и гостям Камчатского края воздержаться от посещения вулканов, напоминая о потенциальной опасности. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, усилившийся после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. В настоящее время активны вулканы Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова и Камбальный.

Ранее сообщалось, что мощный циклон обрушился на Петропавловск-Камчатский, вызвав транспортный коллапс. Обильный снегопад и сильный ветер парализовали движение в городе, а снегоуборочная техника оказалась не в состоянии справиться с объемом выпавшего снега. Глава города Евгений Беляев призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удалённую работу в связи со сложившейся ситуацией.