Life.ru выяснил, как распознать токсичного руководителя на этапе собеседования
Выбор работы — это процесс, в котором важно оценить не только свои возможности, но и будущие условия труда. HR эксперт HRD Open Group, карьерный консультант Валерия Доманская подчеркнула, что собеседование является диалогом равных сторон. Во время общения с Life.ru она раскрыла ряд стратегических вопросов, задав которые соискатель может заранее распознать нездоровую атмосферу и избежать сотрудничества с токсичным руководителем.
1. Поинтересуйтесь сложившейся структурой работы команды
Рекомендуется спросить у потенциального начальника о стандартной схеме работы над проектами и о том, как происходит планирование и распределение задач.
Хорошие ответы:
- У нас налажен чёткий процесс работы с прохождением определённых этапов, о чем я сейчас расскажу.
- Распределение задач проходит на ежедневных планёрках, где определяются приоритетные направления для каждого сотрудника.
Плохие ответы:
- Вы делаете то, что я вам говорю.
- Мы работаем на результат.
Подобные ответы могут сигнализировать, что в компании царят хаос и отсутствие порядка, а любую проблему руководитель может «повесить» на вас.
2. Узнайте о поддержке профессионального развития сотрудников
Прямой вопрос о том, поддерживает ли организация рост навыков сотрудников, может дать ясную картину. Хорошим знаком эксперт считает упоминание о существовании конкретных программ развития, включающих обучение и тренинги. Если же в ответ звучат фразы «Здесь все учатся в процессе» или «Вы можете развиваться, если хотите», это, по мнению Доманской, означает, что любое повышение квалификации будет происходить исключительно за счёт самого работника.
3. Выясните, какова позиция руководства в случае критических и экстренных ситуаций
По словам специалиста, на собеседовании стоит выяснить, как команда обычно действует в условиях аврала или «горящих» сроков.
Хорошие ответы:
- В таких случаях запрашиваем дополнительную помощь и занимаемся перепланировкой.
Плохие ответы:
- Работаем по ночам, выходным и тогда, когда нужно.
- Здесь такого не может быть.
Такого рода ответы могут свидетельствовать о том, что в организации пропагандируется культура геройства и отсутствует нормальный рабочий режим.
4. Осторожно наведите справки о рабочей атмосфере в коллективе
Вопрос о том, что больше всего нравится руководителю в работе с его командой, может быть информативным.
Хорошие ответы:
— Тут всегда помогают и приходят на помощь.
— Вы никогда не останетесь один на один с какой-то проблемой.
— У нас очень дружный коллектив с отличным чувством юмора.
Плохие ответы:
— Здесь работают крутые профессионалы.
— В нашей компании адекватные сотрудники.
На что ещё нужно обратить внимание во время собеседования
Очень часто тон руководителя, рассказывающего о трудовых задачах и коллективе, оказывается красноречивее всяких слов. Откровенная усталость, раздражение, безразличие или неприкрытый сарказм должны стать для соискателя поводом задуматься, хочет ли он работать в такой команде.
Нередко токсичный руководитель раскрывает себя уже во время собеседования — говорит с иронией или пренебрежением, отпускает неуместные шутки, сразу пытается давить авторитетом. Далеко не всегда речь идёт о стрессовом собеседовании. Часто уже при первой встрече можно заметить, как именно руководитель общается с другими людьми в профессиональном пространстве. Скорее всего, это и есть его привычный стиль, резюмирует собеседница Life.ru.
