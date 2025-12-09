Life.ru выяснил, как распознать токсичного руководителя на этапе собеседования

Выбор работы — это процесс, в котором важно оценить не только свои возможности, но и будущие условия труда. HR эксперт HRD Open Group, карьерный консультант Валерия Доманская подчеркнула, что собеседование является диалогом равных сторон. Во время общения с Life.ru она раскрыла ряд стратегических вопросов, задав которые соискатель может заранее распознать нездоровую атмосферу и избежать сотрудничества с токсичным руководителем.

1. Поинтересуйтесь сложившейся структурой работы команды Рекомендуется спросить у потенциального начальника о стандартной схеме работы над проектами и о том, как происходит планирование и распределение задач.

Хорошие ответы: У нас налажен чёткий процесс работы с прохождением определённых этапов, о чем я сейчас расскажу.

Распределение задач проходит на ежедневных планёрках, где определяются приоритетные направления для каждого сотрудника. Плохие ответы: Вы делаете то, что я вам говорю.

Мы работаем на результат.

Подобные ответы могут сигнализировать, что в компании царят хаос и отсутствие порядка, а любую проблему руководитель может «повесить» на вас.

2. Узнайте о поддержке профессионального развития сотрудников Прямой вопрос о том, поддерживает ли организация рост навыков сотрудников, может дать ясную картину. Хорошим знаком эксперт считает упоминание о существовании конкретных программ развития, включающих обучение и тренинги. Если же в ответ звучат фразы «Здесь все учатся в процессе» или «Вы можете развиваться, если хотите», это, по мнению Доманской, означает, что любое повышение квалификации будет происходить исключительно за счёт самого работника.

3. Выясните, какова позиция руководства в случае критических и экстренных ситуаций По словам специалиста, на собеседовании стоит выяснить, как команда обычно действует в условиях аврала или «горящих» сроков.

Хорошие ответы: В таких случаях запрашиваем дополнительную помощь и занимаемся перепланировкой. Плохие ответы: Работаем по ночам, выходным и тогда, когда нужно.

Здесь такого не может быть.

Такого рода ответы могут свидетельствовать о том, что в организации пропагандируется культура геройства и отсутствует нормальный рабочий режим.

4. Осторожно наведите справки о рабочей атмосфере в коллективе Вопрос о том, что больше всего нравится руководителю в работе с его командой, может быть информативным. Хорошие ответы: — Тут всегда помогают и приходят на помощь. — Вы никогда не останетесь один на один с какой-то проблемой. — У нас очень дружный коллектив с отличным чувством юмора. Плохие ответы: — Здесь работают крутые профессионалы. — В нашей компании адекватные сотрудники.

На что ещё нужно обратить внимание во время собеседования Очень часто тон руководителя, рассказывающего о трудовых задачах и коллективе, оказывается красноречивее всяких слов. Откровенная усталость, раздражение, безразличие или неприкрытый сарказм должны стать для соискателя поводом задуматься, хочет ли он работать в такой команде.

Нередко токсичный руководитель раскрывает себя уже во время собеседования — говорит с иронией или пренебрежением, отпускает неуместные шутки, сразу пытается давить авторитетом. Далеко не всегда речь идёт о стрессовом собеседовании. Часто уже при первой встрече можно заметить, как именно руководитель общается с другими людьми в профессиональном пространстве. Скорее всего, это и есть его привычный стиль, резюмирует собеседница Life.ru.

Ранее в МВД России рассказали о новой схеме, которую используют мошенники, чтобы обманывать граждан. Злоумышленники маскируются под работодателей и предлагают «работу мечты», чтобы украсть деньги и личные данные. Как пояснили в ведомстве, аферисты начинают с заманчивого предложения: удалённая работа оператором с высоким ежедневным доходом, не требующая опыта. Затем, под предлогом проверки программного обеспечения, мошенники выясняют марку телефона для заражения вредоносным ПО и под видом «анкеты» запрашивают большой объём конфиденциальной информации, включая банковские реквизиты.