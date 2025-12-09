В РФ могут появиться льготные топливные карты для многодетных семей

В России могут появиться льготные топливные карты для многодетных семей. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго совместно с профильными компаниями проработать соответствующую инициативу после обращения Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, сообщает газета «Известия».

В письме первого заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина отмечается, что большинство нефтегазовых компаний с собственными сетями АЗС поддерживают социальный аспект инициативы, но подчёркивают сложности в администрировании карт и риски их недобросовестного использования. Минтруд сообщает, что в России насчитывается 2,86 млн многодетных семей и ведомство готово обсудить вариант льготного доступа к топливу.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич считает, что введение дополнительных карт лояльности не повлияет на экономические показатели отрасли, однако может укрепить имидж компаний в контексте поддержки института семьи. Управляющий партнёр «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отметила, что без уточнения параметров льготы оценить финансовые последствия сложно. В случае бесплатного предоставления топлива возможен рост цен или дополнительные требования от отрасли к правительству.

