АвтоВАЗ заявил о готовности к бензину с 10% спирта — что теперь будет с моторами

АвтоВАЗ заявил, что имеет опыт работы с бензином, содержащим до 10% этилового спирта, и такое топливо используется как эталонное при сертификационных испытаниях. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе компании.

По данным производителя, топливо с 10%-ной долей спирта не оказывает существенного влияния ни на мощность двигателя, ни на его надёжность. Однако для оценки последствий при более высоком содержании спирта потребуются дополнительные испытания.

В ноябре Госдума приняла поправки, которые фактически открывают путь к расширенному применению спиртосодержащего топлива в России: теперь при производстве бензина АИ-92 акциз на денатурированный этиловый спирт отменяется, а допустимая доля спирта повышается с 1% до 10%.

На фоне этих изменений УАЗ уже начал испытания своих двигателей на биотопливе Е10. Завод заявил, что при выявлении рисков будут подготовлены технические доработки или рекомендации для автовладельцев.

Тем временем Национальный автомобильный союз обратился в Росстандарт с просьбой проверить, насколько безопасно использование бензина АИ-92 с добавлением спирта в современных автомобилях.

Справка: что происходит с бензином Е10 в России

Использование до 10% этилового спирта (так называемое топливо Е10) — распространённая мировая практика: таким бензином давно заправляются автомобили в ЕС, США и ряде азиатских стран.

В России спиртовые смеси применялись ограниченно из-за акцизов и более жёстких требований к качеству топлива. Теперь, после принятия Госдумой поправок об отмене акциза на денатурированный спирт при производстве АИ-92, энергетический блок правительства рассматривает спирт как способ:

снизить себестоимость топлива,

уменьшить зависимость от нефтехимии,

поддержать аграрный сектор (производителей биоэтанола).

Однако профильные эксперты предупреждают: не все моторы в РФ адаптированы под Е10. В зоне риска — автомобили старше 10–15 лет, а также часть бюджетных моделей, не рассчитанных на спиртовые смеси из-за особенностей топливной системы.