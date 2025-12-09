Задержанную в США родственницу Левитт отпустят под залог

Родственницу пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, задержанную иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), отпустят под залог. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на адвоката задержанной.

«Иммиграционный судья постановил освободить Бруну Каролин Феррейру, которая находится в процессе получения грин-карты и ранее имела статус в рамках DACA (программа по предоставлению отсрочки депортации из США нелегальных иммигрантов, которые прибыли на американскую территорию в детском возрасте. — Прим. Life.ru), под минимальный залог в 1,5 тысяч долларов», — говорится в статье.

На слушаниях адвокат Тодд Померло возражал против формулировки Министерства внутренней безопасности США, назвавшего его клиентку «незаконным мигрантом-преступницей». По его словам, это не так, и она не собирается скрываться.

Напомним, уроженка Бразилии Бруна Каролин Феррейра, которая является матерью племянника Левитт, была задержана недалеко от Бостона 12 ноября. В Министерстве внутренней безопасности США подтвердили, что женщина находится в стране нелегально с 1999 года, когда просрочила свою туристическую визу. Задержание произошло в штате Массачусетс по подозрению в совершении насильственного преступления. В настоящее время Феррейра содержится в специализированном центре службы ICE в Луизиане. Её сын постоянно проживает с отцом в Нью-Гэмпшире и не поддерживает контактов с матерью. Пресс-секретарь Белого дома отказалась от комментариев по этому вопросу.