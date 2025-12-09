Путин в Индии
9 декабря, 03:42

Мурашко рассказал, когда пациенты в РФ получат вакцину для терапии меланомы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nigel Stripe

В начале 2026 года в России первые пациенты смогут получить вакцины для терапии меланомы. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты. И первые пациенты уже получат, я надеюсь, в начале следующего года», — отметил Мурашко.

Напомним, 3 декабря Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о начале применения персонализированной онковакцины в России. Он отметил, что пациенты могут начать получать лечение в ближайшие месяцы. Препарат введут сначала группе больных меланомой. За экспериментальным режимом будут следить Московский научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена.

