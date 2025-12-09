Жена соратника Ермака Колюбаева приобрела таунхаус под Вашингтоном

Жена кинопродюссера Артёма Колюбаева, который ранее тесно сотрудничал с бывшим руководителем офиса Владимир Зеленского Андреем Ермаком, оформила покупку таунхауса за 603,5 тысячи долларов в пригороде Вашингтона. Как пишет РИА «Новости», дом расположен примерно в получасе езды от Белого дома и зарегистрирован в сентябре 2023 года.

Жильё площадью 168 квадратных метров оборудовано тремя спальнями, тремя ванными, современной кухней и ограждённым двором.

Отмечается, что Катерина Колюбаева указывалась как беженка после начала конфликта в феврале 2022 года. В соцсетях она делилась трудностями и выражала благодарность американским знакомым за помощь. Через 18 месяцев после переезда она смогла приобрести собственный дом. Сам Артём Колюбаев, известный сотрудничеством с Ермаком в сфере кино и последующим расширением бизнеса в оборонной и строительной отраслях, ранее отрицал обвинения в незаконных операциях.

А ранее стало известно, что Катерина Колюбаева зарегистрировала в США компанию премиум-класса по продаже ювелирных украшений. Регистрация фирмы EKAJEWELS COMPANY LLC Екатерины Колюбаевой состоялась в штате Вирджиния 5 июня 2023 года. Организация представлена исключительно виртуальным магазином, что характерно для премиальных брендов, предпочитающих не размещать свои магазины в розничных точках продаж.