Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу в ходе расследования дела

Певица Лариса Долина в ходе расследования уголовного дела о продаже квартиры прошла психолого-психиатрическое обследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. Результаты исследования не раскрываются.

Экспертиза проводилась комиссией Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева. В материалах отмечено, что выводы экспертов не подвергались оспариванию, а Лурье не заявляла ходатайств о проведении дополнительного исследования.

А ранее стало известно, что Лариса Долина считала сделку с квартирой частью спецоперации, проводимой правоохранителями. Артистка полагала, что участие в передаче квартиры носит формальный характер и не влечёт реальной передачи собственности. А операция, по её мнению, должна была выявить преступников и привести к их поимке.