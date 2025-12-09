Певица Долина считала сделку с квартирой частью спецоперации

Певица Лариса Долина при передаче квартиры Полине Лурье была убеждена в участии спецоперации правоохранителей. Артистка полагала, что участие в передаче квартиры носит формальный характер и не влечёт реальной передачи собственности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших её, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников», — говорится в материалах.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что в момент подписания документов её клиентка не усомнилась в психическом состоянии Долиной.

А ранее бывшая супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай высказалась о скандале вокруг Ларисы Долиной и заявила, что в России начала работать «культура отмены» тех звёзд, которые, по её мнению, слишком долго оставались неприкасаемыми. Она подчеркнула, что артисты старшего поколения, опирающиеся на связи «в высших эшелонах власти», всё равно рано или поздно уйдут на заслуженный отдых и дадут молодым дорогу.