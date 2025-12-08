«Корона до небес»: Айза публично отчихвостила оскандалившуюся Долину
Обложка © VK / Айза-Лилуна Ай, Лариса Долина
Айза-Лилуна Ай, бывшая супруга Гуфа, высказалась о скандале вокруг Ларисы Долиной и заявила, что в России начала работать «культура отмены» тех звёзд, которые, по её мнению, слишком долго оставались неприкасаемыми. Она подчеркнула, что артисты старшего поколения, опирающиеся на связи «в высших эшелонах власти», всё равно рано или поздно уйдут на заслуженный отдых и дадут молодым дорогу в профессии.
«Я рада, что на примере человека, у кого корона выросла до небес, начинает, хотя вру, ничего она не начинает, люди её спускают на землю! Я надеюсь, что все эти артисты, которые паразитируют на своих знакомствах в высоких чинах, сядут уже на своих дачах и дадут возможность молодым радовать своим творчеством зрителей!», — написала Айза в соцсетях.
Айза также вспомнила, что Долина преподаёт в МГИК и возглавляет кафедру. По её словам, в Сети можно найти негативные отзывы студентов, опубликованные ещё до истории с квартирой — в них говорилось о сильном психологическом давлении и о том, что некоторые были вынуждены отказаться от мечты после обучения.
Напомним, что доверительница Полины Лурье намерена добиваться именно возврата купленной у Ларисы Долиной квартиры, а не денежных средств. Лурье рассчитывает, что Верховный суд признает сделку законной, что откроет путь для возврата жилья. К обещаниям Долиной вернуть деньги она относится с недоверием. Напомним, что певица Лариса Долина, став жертвой мошенников, продала свою элитную квартиру и перевела 130 миллионов рублей на подставные счета. Суд сохранил за ней право собственности на жильё, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье, что привело к широкому общественному резонансу и отмене ряда выступлений артистки. В итоге под давлением общественности Долина согласилась вернуть Лурье полную стоимость квартиры, но не единовременно, а в рассрочку в течение трёх лет.
