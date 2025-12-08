Гуф взорвался из-за наплыва новостей о Долиной и сравнил её с Круэллой
Обложка © VK / Лариса Долина, © disney-classic
Рэпер Гуф возмутился, что лента соцсетей завалена упоминаниями Ларисы Долиной. Исполнителя раздражает, что артистка постоянно появляется в его рекомендациях. Он даже сравнил её с Круэллой из «101 далматинца».
«Я даже понятие не имею, что у нее происходит, кого она кинула… Меня просто высаживает каждый раз, когда она ни с того ни с сего на меня смотрит», — заявил Гуф в соцсетях.
Напомним, что ранее Долина заявила в эфире федерального телеканала о своём намерении вернуть покупательнице её квартиры Полине Лурье 112 миллионов рублей. Артистка назвала это единственным справедливым решением. При этом певица отметила, что сейчас необходимой суммы у неё нет. Напомним, аферисты вынудили Ларису Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после долгих разбирательств Мосгорсуд сохранил за знаменитостью право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию Лурье, которая в итоге осталась ни с чем.
Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.