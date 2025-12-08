Гуф взорвался из-за наплыва новостей о Долиной и сравнил её с Круэллой

Рэпер Гуф возмутился, что лента соцсетей завалена упоминаниями Ларисы Долиной. Исполнителя раздражает, что артистка постоянно появляется в его рекомендациях. Он даже сравнил её с Круэллой из «101 далматинца».

«Я даже понятие не имею, что у нее происходит, кого она кинула… Меня просто высаживает каждый раз, когда она ни с того ни с сего на меня смотрит», — заявил Гуф в соцсетях.