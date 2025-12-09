Защита фигуранта дела об афере с квартирой Долиной обжаловала приговор

Защита Андрея Основы, осуждённого на четыре года лишения свободы по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, обжаловала приговор. Об этом сообщил адвокат Асим Алыев, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина, участвуя в передаче квартиры Полине Лурье, полагала, что является частью спецоперации, проводимой правоохранительными органами. Артистка считала, что её участие носит формальный характер и не влечёт реальной передачи собственности. Согласно судебным материалам, у Долиной не было истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших её в сотрудничестве с правоохранительными органами.