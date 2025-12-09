Вертолёт Tiger, который так хотят ВСУ, оказался «душегубкой» для пилотов

Европейский ударный вертолёт Eurocopter Tiger, который Украина планирует получить от Австралии, имел серьёзные конструктивные недостатки, превращавшие его в опасную для экипажа машину. Об этом пишет «Российская газета».

На вертолётах наблюдались частые отказы систем вентиляции, из-за чего токсичный дым от двигателей попадал в кабину и отравлял пилотов. Также отмечаются постоянные сбои в программном обеспечении. Австралия, получившая первые Tiger в 2004 году, в 2021 году приняла решение заменить их на американские Apache.

