Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов, посетил соединения и части общевойсковой армии группировки войск «Центр», действующих на Днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Поездка была организована Министерством обороны России с целью проверки исполнения боевых задач и оценки состояния подразделений.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Центр». Видео © Telegram / Минобороны

Герасимов провел инспекции подразделений, пообщался с командирами и лично вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении города Красноармейска. Вручение наград прошло в торжественной обстановке, подчеркивающей значимость вклада военнослужащих в успешное выполнение поставленных задач.

Генерал отметил мужество и профессионализм воинов, подчеркнув, что освобождение Красноармейска стало важным шагом в обеспечении безопасности и стабильности региона. В ходе поездки Герасимов также ознакомился с состоянием материально-технического обеспечения и морально-психологическим климатом в частях.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о проведении очередной масштабной операции высокоточным оружием. Удары были нанесены по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. В атаке, согласно заявлению ведомства, применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», наземные комплексы и беспилотники дальнего действия. В числе поражённых целей было названо предприятие по производству ударных дронов.