Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 05:56

Герасимов сообщил об эвакуации жителей Красноармейска в безопасные районы

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, доложил в ходе инспекции хода выполнения боевых задач группировкой войск «Центр», что российские войска проводят тщательную проверку жилых кварталов в Красноармейске и оказывают содействие местным жителям. По его словам, более 200 человек были эвакуированы в безопасные зоны.

Таким образом, согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации, в самом Красноармейске осуществляется обследование жилых массивов, а также оказывается поддержка населению, в результате чего свыше 200 граждан были перемещены в безопасные районы.

Герасимов заявил о наступлении Армии России практически на всех направлениях СВО
Герасимов заявил о наступлении Армии России практически на всех направлениях СВО

Ранее Life.ru рассказывал, как украинские военнослужащие запускали беспилотники с крыши жилого дома в Димитрове и поплатились. В Минобороны показали видео, где российские солдаты наносят удар прямо по месту запуска.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Валерий Герасимов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar