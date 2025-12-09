Герасимов сообщил об эвакуации жителей Красноармейска в безопасные районы

Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, доложил в ходе инспекции хода выполнения боевых задач группировкой войск «Центр», что российские войска проводят тщательную проверку жилых кварталов в Красноармейске и оказывают содействие местным жителям. По его словам, более 200 человек были эвакуированы в безопасные зоны.

