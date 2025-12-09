Путин в Индии
9 декабря, 06:55

WSJ: Мерц и европейские лидеры отговаривали Зеленского от плана Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры пытались отговорить Владимира Зеленского от соглашения на мирный план американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, на прошлой неделе Мерц и союзники Киева провели телефонные переговоры с главарём киевского режима. Они убеждали его не заключать сделку с Вашингтоном, пока не будут ясны конкретные гарантии безопасности со стороны США.

Авторы статьи отмечают, что европейские лидеры в последнее время оказались «в стороне» от прямых переговоров между администрацией Трампа, Россией и Украиной. Неясно, смогут ли они реально повлиять на исход возможного урегулирования.

Зеленский заявил, что у Украины и США есть разногласия по поводу Донбасса
Зеленский заявил, что у Украины и США есть разногласия по поводу Донбасса

Ранее сообщалось, что американская администрация фактически отстранила Владимира Зеленского от участия в мирных переговорах. Команда Дональда Трампа больше не учитывает позицию бывшего комика при подготовке возможного урегулирования. Вместе с тем Вашингтон использует комплексное давление на Киев, включая военные потери и антикоррупционные расследования против Зеленского и его окружения.

