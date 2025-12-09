Украина должна выплатить МВФ более $170 млн до 9 декабря

Украине предстоит срочно сделать крупный платёж по внешнему долгу. Как подсчитало РИА «Новости», во вторник, 9 декабря, страна должна перевести Международному валютному фонду более 170 миллионов долларов.

Согласно графику МВФ, сумма платежа составляет почти 126 миллионов единиц специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу фонда это эквивалентно 171,4 миллиона долларов США. Этот транш станет для Украины последним обязательным платежом в текущем году.

А ранее страны G7 направили Киеву 30,9 миллиарда евро в рамках кредитной программы на общую сумму 45 миллиардов евро. Финансирование осуществляется за счёт доходов от реинвестирования замороженных российских активов.