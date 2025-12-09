В Германии предложили ввести европейские миротворческие силы на Украину

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер выступил с инициативой развернуть на Украине контингент европейских миротворческих сил после установления режима прекращения огня. Об этом политик заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Если будет достигнуто прекращение огня, Европа должна быть готова его обеспечить. Настало время для европейских оперативных структур — с солдатами под европейским флагом. Конечно, среди них были бы и немцы», — заявил Манфред Вебер FAZ.

Помимо этого, Вебер объявил о намерении вынести на партийную конференцию ХСС предложение о создании единой европейской армии. По его мнению, такие шаги необходимы для укрепления обороноспособности и суверенитета ЕС.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы заставить его принять предложенный план урегулирования кризиса на Украине. Как утверждают украинские чиновники, Штаты стремятся изолировать украинского лидера от европейских руководителей, чтобы упростить влияние на его решения.