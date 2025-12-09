Axios: Новая версия мирного плана США по Украине включала более жёсткие условия
Американская администрация предложила Украине новую версию мирного плана, которая включает более жёсткие условия по уступкам территории и контролю над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Согласно информации, опубликованной в статье, украинский чиновник выразил недовольство тем, что новый план не проясняет вопрос гарантий безопасности Украины со стороны США. Он также отметил, что условия, предложенные США, отличаются от предыдущих версий и требуют значительных уступок со стороны Киева.
Американская сторона, похоже, стремится ускорить процесс урегулирования, однако Украина пока не идёт на встречу к миру, несмотря на громкие заявления.
Ранее сообщалось, что американская администрация фактически отстранила Владимира Зеленского от участия в мирных переговорах. Команда Дональда Трампа больше не учитывает позицию бывшего комика при подготовке возможного урегулирования. Вместе с тем Вашингтон использует комплексное давление на Киев, включая военные потери и антикоррупционные расследования против Зеленского и его окружения.
